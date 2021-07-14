Фитнес-клуб на Новоалексеевской улице могут закрыть за нарушение антиковидных правил

Фитнес-клуб с названием "СССР" на Новоалексеевской улице попался на нарушении антиковидных мер. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Во время осмотра сотрудники ведомства увидели столько отступлений от новых правил, что теперь клуб вполне могут оштрафовать или вообще закрыть на три месяца.

Например, как указано в отчете, сотрудники клуба сами не всегда носили медицинские маски и от посетителей этого не очень требовали. Не везде была разметка социальной дистанции, и тренажеры расставлены без ее учета.

После визита в "СССР" инспекторы возбудили административное дело. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.