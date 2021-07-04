Назван способ добиться высоких зарплат в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Глава компании "Мираторг" Виктор Линник рассказал, как граждане России смогут получать более крупные зарплаты. Об этом сообщает РИА Новости.
Линник пояснил, что на данный момент россияне вынуждены конкурировать на рынке труда с трудовыми мигрантами из других стран, которые готовы работать за те деньги, на которые российские работники "просто не выживут".
В связи с этим он заявил, что правительству РФ следовало бы ограничить использование иностранной рабочей силы и сократить соответствующие квоты в 3-4 раза.
"Конечно же, когда зарплата низкая, кто из наших детей пойдет работать плотником или каменщиком? Поэтому отсюда нет спроса на такие простые профессии", – подчеркнул Линник.
Глава "Мираторга" также выразил мнение, что необходимо снять все ограничения для трудоустройства высокооплачиваемых и высококвалифицированных иностранных работников.
Ранее стало известно, что реальные зарплаты жителей России в апреле 2021 года увеличились на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в апреле составила 56 614 рублей.
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