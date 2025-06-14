Жителям столицы рассказали о графике работы поликлиник на длинных выходных

В связи с длительными выходными в Москве изменился график работы социальных учреждений. Взрослые поликлиники 14 июня принимают пациентов до 18:00, а 15 – до 16:00. В это же время работают дежурные кабинеты и службы надомной медицинской помощи.

Детские поликлиники 14 июня открыты с 9:00 до 15:00, помощь на дому оказывается в том же режиме. Женские консультации работают по графику поликлиник. Травмпункты продолжают прием пациентов без изменений. Центры госуслуг "Мои документы" были закрыты только 12 июня, в остальные дни работают в штатном режиме.

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