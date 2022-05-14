В "Московском полумарафоне" примут участие около 20 000 человек. Участники стартуют со стадиона "Лужники" в 9:00 и побегут по набережным Москвы-реки, увидят здание президиума РАН, Храм Христа Спасителя, Кремль и высотку на Котельнической.

Предусмотрено две беговые дистанции, которые проходят по центру города, – 21,1 и 5 километров. Присоединятся к забегам как профессиональные спортсмены, так и бегуны-любители.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.