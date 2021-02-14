После сильного снегопада Москва превратилась в город-лабиринт. Февральская норма по осадкам уже выполнена на 85 процентов.

Коммунальные службы в непрерывном режиме ликвидируют последствия снегопада в столице. Что сейчас происходит на улицах города – в сюжете телеканала Москва 24.

Виновником погодного апокалипсиса стал балканский циклон "Волькер": именно он принес в Центральную Россию снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду.

На борьбу с непогодой брошены все коммунальные силы города – в столице создали оперативный штаб по координации работы городских служб во время снегопада и сильных морозов.