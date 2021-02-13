Эксперты дали советы водителям, как вести себя при снежном коллапсе

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Эксперты "СберАвто" посоветовали водителям воздержаться от поездок в снегопад. Если же такой возможности нет, то они рекомендовали заранее рассчитать время и выехать на 40 минут раньше, взять с собой в поездку незамерзающую жидкость, щетку со скребком и автомобильную лопату.
"Если выехать все же придется, стоит соблюдать ряд несложных правил. Во-первых, будьте готовы к тому, что дорога займет больше времени, чем обычно – стоит выехать примерно на 40–60 минут раньше. На всякий случай положите в багажник незамерзайку, а также щетку со скребком и автомобильную лопату на случай экстренных ситуаций на дороге", – заявили эксперты.
Также специалисты посоветовали уменьшить скорость движения на 30–50%, обязательно пользоваться ремнями безопасности, не совершать резких маневров и неукоснительно соблюдать дистанцию.
"При скорости 60 километров в час рекомендовано держать дистанцию не менее 120 метров от впереди идущего автомобиля, то есть минимум в два раза больше положенного", – цитирует РИА Новости слова экспертов.
Ранее вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр посоветовал в непогоду в первую очередь медленно разогреть двигатель в движении. Также он отметил, что если предстоит длительная поездка, то нужно взять с собой теплые вещи, керогаз, запас еды и термос.
Виновником погодного апокалипсиса стал балканский циклон "Волькер", который принес в Центральную Россию снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду. Синоптики предупреждали, что при такой погоде видимость может сократиться до 500 метров и менее. Также москвичей предупредили, что высота снежного покрова может увеличиться до 50 сантиметров.
В ЦОДД призвали столичных водителей отказаться от поездок на личных авто из-за снегопада
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