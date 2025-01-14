В Москве согласовали 129 архитектурных концепций соцобъектов в 2024 году

В Москве согласовали 129 архитектурных концепций социальных объектов в 2024 году. Туда входят в том числе больницы и поликлиники, образовательные и спортивные учреждения.

Как сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, в районе Люблино построят трехэтажный детский сад на 350 мест. Новую школу возведут в Коммунарке, а в районе Ростокино у жителей появится физкультурно-оздоровительный комплекс.

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