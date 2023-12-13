Главную новогоднюю елку России доставят на Соборную площадь вечером 13 декабря

Главная новогодняя ель едет в Москву. Вечером в среду, 13 декабря, ее доставят в Кремль на Соборную площадь. Дерево везут из Щелковского округа Подмосковья. Там елку срубили, упаковали и уложили на 30-метровый грузовик.

Машина проедет через Спасские ворота Кремля, которые открывают только по особо торжественным случаям. В пути дерево по традиции сопровождает Дед Мороз. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.