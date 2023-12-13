"Мой район. Обратная связь": мастера благоустроили территорию возле Рижского вокзала

В центре Москвы прошло благоустройство возле Рижского городского вокзала. Он объединяет одноименные станции метро Калужско-Рижской и Большой кольцевой линий, а также платформы МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4.

Главной задачей проекта было улучшение пешеходной и транспортной доступности возле городского вокзала. Специалисты убрали под землю воздушные провода, проложили дополнительные водосточные сети, заменили асфальт на парковках и проезжей части.

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