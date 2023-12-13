Ряд улиц в центре Москвы временно перекроют 14 декабря

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Движение транспорта ограничат на нескольких улицах в центре Москвы 14 декабря, сообщается в телеграм-канале Дептранса. В связи с этим автомобилистов призвали использовать для поездок по городу общественный транспорт.



В частности, с 00:01 до окончания мероприятия движение будет временно закрыто на улице Ильинке, от Новой площади до Красной площади, на улице Варварке, от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста, и в проезде между улицами Ильинкой и Варваркой в районе дома 5 по Красной площади.

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"



Также на улицах Ильинке и Варварке будет временно недоступна парковка. Москвичей призвали планировать маршрут заранее и обращать внимание на знаки.

"Рекомендуем в течение дня использовать городской транспорт для поездок в центр – метро, МЦК, МЦД", – говорится в сообщении.

В четверг, 14 декабря, Владимир Путин проведет Прямую линию и пресс-конференцию, где подведет итоги года. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что данное мероприятие "не обозначено каким-либо четким хронометражем".

Ранее сообщалось, что храм Василия Блаженного (Покровский собор) на Красной площади будет закрыт для посетителей в четверг, 14 декабря.

Сам исторический музей, Музей Отечественной войны 1812 года, Выставочный комплекс и Палаты бояр Романовых будут работать по обычному графику. Причина, по которой Покровский собор закроют для посещения 14 декабря, не указана.

