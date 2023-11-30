Прямая линия и пресс-конференция с Путиным состоятся 14 декабря

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Прямая линия и итоговая пресс-конференция с Владимиром Путиным состоится 14 декабря, в ходе мероприятия президент подведет итоги года. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это будет программа, это по-прежнему проект телевизионных каналов. Это будет объединенный формат прямой линии и итоговой пресс-конференции президента", – отметил он.

Пресс-секретарь президента РФ также заявил, что большая пресс-конференция и прямая линия с Путиным будут весьма продолжительным и содержательным мероприятием. По словам Пескова, событие не обозначено каким-либо четким хронометражем.

Кремль начнет принимать вопросы граждан для прямой линии с президентом 1 декабря.

Обращение можно прислать по бесплатному многоканальному телефону 8 (800) 200-40-40, через СМС на номер 0-40-40 и через форму на сайте "Москва – Путину". Задать вопрос также можно посредством других обозначенных на сайте способов, в том числе через мобильное приложение для платформы Android.

"Построено все будет следующим образом: в студии, которая будет специально для этого создана, будут сидеть журналисты. Это российские региональные журналисты, из всех регионов России, федеральные журналисты, а также иностранные журналисты, которые аккредитованы в Москве и продолжают свою работу в Москве", – уточнил Песков.

Ранее в СМИ писали, что прямая линия может состояться 14 декабря. Пресс-секретарь Кремля отмечал, что дата проведения мероприятия уже определена.

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