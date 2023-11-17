Песков выразил уверенность в победе Путина на выборах, если он решит участвовать

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не сомневается в победе Владимира Путина на президентских выборах, если он решит в них участвовать. Об этом он сказал в рамках беседы с "МГИМО 360".

"Пока еще Путин не сообщал о своем намерении баллотироваться. Но я искренне хочу верить, что он это сделает. Я не сомневаюсь, что он победит на выборах, не сомневаюсь, что он дальше будет нашим президентом. А там видно будет", – высказался Песков.

По его мнению, следующий президент может быть и другим, но он должен быть "таким же, как Путин".

До этого СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Путин решил баллотироваться в президенты в 2024 году. Однако позже подобную информацию опроверг Песков, отметив, что российский лидер еще не делал соответствующих заявлений.

При этом, говоря о конкурентах действующего президента РФ, Песков заявил, что у него их нет. По мнению представителя Кремля, Путин лидирует среди политиков и государственных деятелей страны.