Путин утвердил ряд уточняющих положений о выборах президента России

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Владимир Путин утвердил законопроект, который уточняет ряд положений, касающихся процедуры выборов президента РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Он уточняет положения о проведении фото- и видеосъемки на избирательных участках. Согласно нововведению, ее смогут осуществлять лишь те, кто имеет на это право по законам РФ. Кроме того, их обязали следить за соблюдением тайны голосования и сохранять конфиденциальность персональных данных, которые зафиксированы в списках избирателей и других документах.

Также были утверждены ограничения на съемку на избирательных участках в воинских частях. Теперь осуществлять ее там получат возможность лишь представители аккредитованных СМИ по согласованию с командиром части.

Согласно документу, на собрания избиркомов смогут попасть только те журналисты, которые осуществляют деятельность на основании трудового договора.

Поправки в закон о выборах президента РФ были внесены в Госдуму 5 октября. Уже 8 ноября их одобрили сенаторы Совфеда.

Из нововведений следует, что президентские выборы в субъектах РФ с введенным военным положением могут произойти только по итогам консультаций ЦИК России с Минобороны, ФСБ и главой региона. Уточняются и правила проведения голосования на избирательных участках за рубежом.