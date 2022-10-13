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13 октября, 15:00

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Более 400 объектов строительства в Москве получили разрешение на ввод с начала года

Более 400 объектов строительства в Москве получили разрешение на ввод с начала года

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На Межрегиональной пресс-конференции органов государственного строительного надзора заявили, что строительная сфера Москвы показывает устойчивость перед чередой экономических испытаний последних лет. За текущий год Мосгосстройнадзор выдал разрешения на ввод в эксплуатацию более 400 объектов капитального строительства. Почти половина их них – жилая недвижимость.

Также за 2022 год органами контроля было проведено почти пять тысяч проверок и выездных исследований. В ходе встречи обсуждались и актуальные вопросы развития строительной отрасли в регионах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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