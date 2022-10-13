Многофункциональное здание появится в локации "Большого Сити"

Фото: пресс-служба ГК "Сумма"

Многофункциональное здание премиального класса коммерческой недвижимости "ЭЙЛЕР" расположится в локации "Большого Сити". Об этом сообщает пресс-служба ГК "Сумма". Проект строительства предполагает возведение 13-этажного здания с частными и общественными пространствами, местами для работы на свежем воздухе и другими территориями. Общая площадь постройки составит 22 461 квадратный метр.

Проект реализуют в пешей доступности от станций метро "Шелепиха" и "Фили", а также одноименных станций Московского центрального кольца и Московского центрального диаметра при поддержке банка "Дом.РФ". Для финансирования банком было выделено 2,9 миллиарда рублей.

В пресс-службе сообщили, что выбор площадки для строительства обусловлен высоким спросом на бизнес-пространства в этом районе. Неподалеку от будущего здания располагается деловой центр "Москва-Сити". Прямой съезд на Третье транспортное кольцо обеспечит связь с деловыми районами Белорусским и Ленинградским.

"Мы создаем премиальные проекты, ориентированные на мировые тренды в архитектуре с продуманной концепцией. Создание качественного и эффективного продукта – наш приоритет", – сообщил основатель "Суммы" Георгий Плиев.

По словам вице-президента банка "Дом.РФ" Анны Авдокушиной, поддержка реализации проекта со стороны организации обусловлена ограниченным предложением премиальных офисных пространств на рынке.

"Финансирование различных сегментов рынка недвижимости дает нам диверсифицированный, то есть сбалансированный кредитный портфель, в который сейчас входят жилые, коммерческие, туристические объекты", – объяснила она.

Исполнительный директор консалтинговой компании WeWall Евгений Тамошин сообщил, что "ЭЙЛЕР" уже создал конкуренцию известным проектам. Благодаря транспортной доступности, премиальной локации и дефициту качественного предложения проект является одним из самых инвестиционно-привлекательных на рынке.

Тамошин добавил, что площадь офисного блока "ЭЙЛЕРА" будет начинаться от 31 квадратного метра при стоимости от 360 000 рублей за квадратный метр.

Ранее сообщалось, что на Бутырской улице в Москве появится бизнес-центр в форме спирали. Площадь нового объекта составит 18,9 тысячи "квадратов".

Здание планируют отделать, используя систему структурного остекления, что выделит необычную форму. Благодаря форме спирали получится увеличить поэтажную площадь и создать неплохие видовые характеристики, а благодаря подсветке консолей – подчеркнуть ступенчатый ритм фасадов, что ночью будет создавать эффект "парящих" этажей, сообщил главный архитектор города Сергей Кузнецов.

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