Одобрен проект строительства 32-этажного общественно-делового комплекса на севере Москвы

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы/Москомархитектура

Общественно-деловой комплекс создадут по адресу Ленинградский проспект, дом № 36, корпус 13. Соответствующий проект был одобрен архитектурным советом.

Главный архитектор города Сергей Кузнецов на заседании совета заверил присутствующих, что все замечания по проекту будут учтены.

Он отметил, что над концепцией центра работало архитектурное бюро UNK project. Это будет 32-этажный комплекс (высота – 150 метров), площадь которого составит 80 тысяч квадратных метров.

"Я предлагаю проект поддержать по большинству мнений участников совета, все пожелания как всегда будут учтены. При этом те комментарии, даже которые идут в разрез с Градостроительным планом земельного участка, мы как комитет готовы рассматривать и в случае улучшения градостроительной компоненты поддерживать", – сказал он.

В свою очередь, глава UNK project Юлий Борисов рассказал, что в общественно-деловом комплексе обустроят:

парковку на 134 места;

зеленую зону отдыха;

спортивную зону;

зону для мероприятий;

летнее кафе;

лаундж-зону;

переговорную;

курительную.

Борисов заявил, что в рамках реализации проекта планируется обеспечить все необходимые условия для круглосуточного функционирования общественного пространства.

Ранее стало известно, что бизнес-центр в форме спирали появится на Бутырской улице в Москве. Площадь нового объекта составит 18,9 тысячи "квадратов". Здание по адресу Бутырская улица, земельный участок 1, планируют отделать, используя систему структурного остекления, что выделит необычную форму.

Как отметил Кузнецов, благодаря такой форме получится увеличить поэтажную площадь и создать неплохие видовые характеристики, а благодаря подсветке консолей – подчеркнуть ступенчатый ритм фасадов, что ночью будет создавать эффект "парящих" этажей.



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