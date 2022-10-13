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"Мой район. Обратная связь": завершилось строительство парка у ТПУ "Некрасовка"

"Мой район. Обратная связь": завершилось строительство парка у ТПУ "Некрасовка"

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Завершилось строительство ландшафтного парка в районе Некрасовка. Новое пространство для отдыха появилось между Рождественской и Покровской улицами на территории транспортно-пересадочного узла "Некрасовка". Раньше на этом месте был пустырь.

Все работы прошли по программе "Мой район". Специалисты проложили дорожки, установили детские и спортивные площадки, беседки, скамейки, высадили деревья и кустарники. До метро и к автобусным остановкам люди смогут идти по крытым аллеям.

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Сюжет: "Мой район"
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