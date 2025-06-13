Москвичам и гостям столицы рассказали, куда сходить в рамках фестиваля "Времена и эпохи"

В праздничные выходные в столице проходит фестиваль "Времена и эпохи". Это крупнейшее городское событие исторической реконструкции, где москвичи и гости города могут познакомиться с бытом, ремеслами и военным искусством прошлых эпох – от античности до XX века.

На одной из ключевых площадок у Ростокинского акведука развернулись лагеря легионеров, мастеров и ремесленников. Здесь проходят показательные бои, парады в доспехах, мастер-классы по мозаике и интерактивные представления. Зрителям демонстрируют македонскую фалангу, древнеримские военные обряды и элементы повседневной жизни.

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