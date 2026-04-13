В Москве продолжается масштабная перезагрузка одного из крупнейших предприятий

В столице продолжается масштабная перезагрузка одного из крупнейших предприятий – Московского нефтеперерабатывающего завода. Сейчас там внедряют новые технологии, обновляют оборудование и готовят будущие кадры.

К настоящему моменту удалось наладить работу виртуальных двойников технологических установок и интеллектуальной системы управления производством бензина. В дальнейшем планируется создание первого в отрасли цифрового предприятия.

