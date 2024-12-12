Инсталляцию "Полярные медведи" монтируют в Москве

Москву продолжают наряжать к Новому году. В Ростокине монтируют инсталляцию "Полярные медведи", которая успела полюбиться жителям и гостям столицы.

Впервые мишки появились на проспекте Мира в канун 2019 года. За 6 лет они стали одним из новогодних символов города. Конструкция протянулась больше чем на 300 метров. В центре расположилась белая медведица с Умкой на льдине, а по бокам – медвежата поменьше. Дополняют композицию светящиеся елки.

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