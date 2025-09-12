Форум "Территория будущего. Москва 2030" будет работать в Гостином Дворе до 14 сентября

В Гостином Дворе продолжает работу форум "Территория будущего. Москва 2030". Посетить его можно до 14 сентября. За полтора месяца работы форума горожане участвовали в мастер-классах, узнавали о развитии столицы и знакомились с инновациями.

В финальные дни запланированы встречи с экспертами, творческие программы, хакатоны и лекции. Также на площадке программы "Мой район" в парке 50-летия Октября пройдут мастер-классы по химии, биологии, анимации и робототехнике.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.