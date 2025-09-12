Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 сентября, 07:15

Город

Форум "Территория будущего. Москва 2030" будет работать в Гостином Дворе до 14 сентября

Форум "Территория будущего. Москва 2030" будет работать в Гостином Дворе до 14 сентября

В столице пройдут 138 мероприятий в честь Дня города

Собянин: в ночь с 13 на 14 сентября работа метро и МЦК будет продлена

"Московский патруль": росгвардейцы пресекли попытку оплаты сувенирными купюрами

Спектакль "Маленький принц" представили в особняке Смирнова

Выставка "Сокровенное – Живое" откроется в "Зарядье" 12 сентября

Москвичам рассказали о ходе благоустройства на Лебедянской улице

"Московский патруль": более 1 млн происшествий зафиксировали умные камеры на МКАД

Кинотеатру "Родина" вернут исторический облик

Световое шоу прошло на Садовой-Самотечной улице в Москве

В Гостином Дворе продолжает работу форум "Территория будущего. Москва 2030". Посетить его можно до 14 сентября. За полтора месяца работы форума горожане участвовали в мастер-классах, узнавали о развитии столицы и знакомились с инновациями.

В финальные дни запланированы встречи с экспертами, творческие программы, хакатоны и лекции. Также на площадке программы "Мой район" в парке 50-летия Октября пройдут мастер-классы по химии, биологии, анимации и робототехнике.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
городвидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика