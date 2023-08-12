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12 августа, 18:30

Город

"Лужники" стали самой масштабной площадкой Московского урбанистического форума

"Лужники" стали самой масштабной площадкой Московского урбанистического форума

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"Лужники" стали самой масштабной площадкой Московского урбанистического форума. В эти выходные там отмечают Всероссийский день физкультурника.

Для гостей проводят соревнования, мастер-классы, конкурсы с участием звездных гостей и легендарных спортсменов. Не обходится и без показательных выступлений в разных дисциплинах.

Кроме того, на площадке "Мой район" в "Лужниках" можно почувствовать себя профессиональным футболистом. Поможет в этом диджитал-тренажер, который могут освоить даже дети. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
городвидеоКарина Ильина
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