"Лужники" стали самой масштабной площадкой Московского урбанистического форума. В эти выходные там отмечают Всероссийский день физкультурника.

Для гостей проводят соревнования, мастер-классы, конкурсы с участием звездных гостей и легендарных спортсменов. Не обходится и без показательных выступлений в разных дисциплинах.

Кроме того, на площадке "Мой район" в "Лужниках" можно почувствовать себя профессиональным футболистом. Поможет в этом диджитал-тренажер, который могут освоить даже дети. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.