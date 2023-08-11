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Новости

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Город

"Мой район. Навигатор": москвичей пригласили отправиться в путешествие по родному городу

"Мой район. Навигатор": москвичей пригласили отправиться в путешествие по родному городу

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Жителей столицы приглашают отправиться в путешествие по родному городу. До конца года профессиональные гиды проведут 140 бесплатных экскурсий по нецентральным районам Москвы.

Первый этап этого проекта состоялся прошлой осенью. Более двух тысяч участников побывали в Ясеневе, Митине, Зюзине и других районах. Теперь москвичи могут присоединиться к новым экскурсиям. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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