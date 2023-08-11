"Мой район. Навигатор": москвичей пригласили отправиться в путешествие по родному городу

Жителей столицы приглашают отправиться в путешествие по родному городу. До конца года профессиональные гиды проведут 140 бесплатных экскурсий по нецентральным районам Москвы.

Первый этап этого проекта состоялся прошлой осенью. Более двух тысяч участников побывали в Ясеневе, Митине, Зюзине и других районах. Теперь москвичи могут присоединиться к новым экскурсиям. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".