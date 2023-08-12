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"Мой район. Навигатор": выставка "Маяковская Москва" открылась в Старом английском дворе

"Мой район. Навигатор": выставка "Маяковская Москва" открылась в Старом английском дворе

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Парк "Зарядье" приглашает в подклет Старого английского двора на выставку "Маяковская Москва", посвященную 130-летию поэта. Одна из главных тем его творчества связана с тем, как после революции менялась столица.

Владимир Маяковский посвятил Москве более 200 произведений. Гости выставки увидят, как в 20-е годы прошлого века выглядели Тверская, Никольская, Мясницкая улицы, здание газеты "Известия".

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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