"Мой район. Навигатор": выставка "Маяковская Москва" открылась в Старом английском дворе

Парк "Зарядье" приглашает в подклет Старого английского двора на выставку "Маяковская Москва", посвященную 130-летию поэта. Одна из главных тем его творчества связана с тем, как после революции менялась столица.

Владимир Маяковский посвятил Москве более 200 произведений. Гости выставки увидят, как в 20-е годы прошлого века выглядели Тверская, Никольская, Мясницкая улицы, здание газеты "Известия".

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".