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Москвичам рассказали, чем заняться на столичном урбанфоруме в "Лужниках"

Москвичам рассказали, чем заняться на столичном урбанфоруме в "Лужниках"

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В "Лужниках" гости Московского урбанфорума смогут освоить SUP-серф, покататься на серф-доске, используя тренажер с искусственной волной, имитирующей океаническую. Еще можно попробовать встать на вейкборд или сходить на зумбу.

Отмечается, что все спортивные активности проходят под руководством профессиональных тренеров. Подробнее о том, что еще подготовили организаторы столичного урбанистического форума, – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
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