Москвичам рассказали, чем заняться на столичном урбанфоруме в "Лужниках"

В "Лужниках" гости Московского урбанфорума смогут освоить SUP-серф, покататься на серф-доске, используя тренажер с искусственной волной, имитирующей океаническую. Еще можно попробовать встать на вейкборд или сходить на зумбу.

Отмечается, что все спортивные активности проходят под руководством профессиональных тренеров. Подробнее о том, что еще подготовили организаторы столичного урбанистического форума, – в эфире телеканала Москва 24.