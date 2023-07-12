Бочкарев: в составе городского вокзала "Варшавская" создается комфортная инфраструктура

Фото: icmos.ru/портал мэра и правительства Москвы

В составе столичного городского вокзала "Варшавская" появятся перехватывающая парковка, стоянка такси и зарядка для пяти электробусов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На территории общей площадью более 12 гектаров ведется строительство отстойно-разворотной площадки для городского транспорта, перехватывающей парковки на 160 автомобилей и стоянки такси, а также формирование прилегающей дорожной сети", – цитирует его пресс-служба столичного департамента градостроительной политики и строительства.

Вокзал создается на базе станции "Варшавская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Благодаря строительству вокзалов снижается нагрузка на систему столичного общественного транспорта.

В свою очередь, гендиректор "Мипстрой 1" (ведущее строительное подразделение группы компаний "Мосинжпроект") Константин Маслаков отметил, что сейчас на месте идет реконструкция существующей и строительство новой улично-дорожной сети. Специалисты приступили к устройству бетонного основания и верхнего дорожного покрытия.

Помимо этого, на территории транспортного хаба идет строительство одноэтажного здания конечной станции для городского пассажирского транспорта. Там же будет установлено пять зарядных станций для электробусов.

Ранее стало известно, что строительная готовность автомобильного моста через затон Новинки составляет более 90%. Мост соединит набережную Марка Шагала с Южнопортовым районом Москвы. Кроме того, он позволит создать маршрут, альтернативный участку Третьего транспортного кольца.



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