Личный состав 147-й автомобильной базы МО РФ отметил 80-ти летний юбилей

Одним из элементов праздничной программы на 80-летие со дня своего образования 147-ой автомобильной базы Минобороны России стала разборка автомобиля УАЗ с элементами рукопашного боя.

Имитируя отражения нападения противника, всего за четыре минуты военнослужащие разобрали автомобиль УАЗ на составные части, а затем собрали его обратно и на нем же уехали со строевого плаца. Водители двух рейсовых автобусов также исполнили вальс под музыку из кинофильма "Берегись автомобиля".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

