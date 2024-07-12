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12 июля, 23:30

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Личный состав 147-й автомобильной базы МО РФ отметил 80-ти летний юбилей

Личный состав 147-й автомобильной базы МО РФ отметил 80-ти летний юбилей

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Одним из элементов праздничной программы на 80-летие со дня своего образования 147-ой автомобильной базы Минобороны России стала разборка автомобиля УАЗ с элементами рукопашного боя.

Имитируя отражения нападения противника, всего за четыре минуты военнослужащие разобрали автомобиль УАЗ на составные части, а затем собрали его обратно и на нем же уехали со строевого плаца. Водители двух рейсовых автобусов также исполнили вальс под музыку из кинофильма "Берегись автомобиля".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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