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12 мая, 07:45

Город

Почти тысячу ветхих домов расселили в столице по программе реновации

Почти тысячу ветхих домов расселили в столице по программе реновации

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Почти тысячу ветхих домов расселили в столице по программе реновации. Жилье в современных многоэтажках получили уже порядка 160 тысяч москвичей.

Участникам программы предлагают жилье в тех же районах, где они живут. Исключение составляют ТиНАО и Зеленоград. С начала 2025 года в столице расселили около 80 домов, в том числе в районах Фили-Давыдково и Люблино, Новогиреево и Гольяново.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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