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12 февраля, 08:00

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Пространство с медузами откроется в "Москвариуме" 14 февраля

Пространство с медузами откроется в "Москвариуме" 14 февраля

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В "Москвариуме" 14 февраля откроется новое футуристичное пространство с медузами. Первые посетители смогут увидеть один из самых красивых видов – ушастых аурелий, а позже в экспозиции появятся и другие жители океана.

Новое пространство станет атмосферной локацией для фотографий. Посетить его можно будет при покупке билета в экспозицию аквариума.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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