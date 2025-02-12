12 февраля, 08:00Город
Пространство с медузами откроется в "Москвариуме" 14 февраля
В "Москвариуме" 14 февраля откроется новое футуристичное пространство с медузами. Первые посетители смогут увидеть один из самых красивых видов – ушастых аурелий, а позже в экспозиции появятся и другие жители океана.
Новое пространство станет атмосферной локацией для фотографий. Посетить его можно будет при покупке билета в экспозицию аквариума.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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