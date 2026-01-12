В Москве построили 7 млн квадратных метров жилья по программе реновации

В Москве построили 7 миллионов квадратных метров нового жилья с начала реализации программы реновации. Уже несколько сотен тысяч человек переехали из старых хрущевок в современные квартиры. В 12 районах города переселение полностью завершено.

Сейчас дома возводят по новым технологиям. Первое здание в Черемушках собрали на стройплощадке из крупных модулей, изготовленных на заводе, всего за 6,5 месяца. Как отметил начальник управления Московского фонда реновации Андрей Еременко, применение таких технологий ускоряет строительство на 30–50% и повышает качество отделки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.