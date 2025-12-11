VII Московская неделя интерьера и дизайна открылась на ВДНХ

Москва – столица дизайна! Под таким девизом в павильонах 55 и 57 на ВДНХ стартовала VII Московская неделя интерьера и дизайна. В крупнейшем отраслевом мероприятии принимают участие более 1 200 компаний из 15 стран.

Сотни дизайнерских проектов на выставке связали 17-километровой красной нитью. Она символизирует непрерывность творческого процесса, связь, преемственность и вклад, который российские дизайнеры вносят в мировую индустрию. Участники экспозиции демонстрируют, как отечественный дизайн переосмысляет форму, пространство, цвет и функциональность, оказывая влияние на глобальные тенденции.

Впервые в рамках выставки национальные стенды организовали Венгрия и Белоруссия. Кроме того, посетители могут познакомиться с работами молодых талантов: участниками экспозиции стали более 60 студентов ведущих столичных вузов и школ дизайна.

О самых актуальных трендах в сфере интерьеров и экстерьеров узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.