11 декабря, 15:40

События

VII Московская неделя интерьера и дизайна открылась на ВДНХ

Городские службы привели в режим повышенной готовности из-за непогоды в Москве

В ЦОДД предупредили о локальных ограничениях движения на дорогах Москвы

До 2 см снега может выпасть в Москве 12 декабря

Люди выстроились в очередь в Москве, чтобы посетить "Comic Con Игромир"

"Новости дня": капремонт Краснопресненского путепровода завершился в Москве

Собянин: строительство центра хронических болезней завершено

Forbes включил Москву в топ мировых городов по развитию туризма

Мокрый снег ожидается в Москве 12 декабря

Движение на улицах в центре Москвы восстановили после перекрытий

Москва – столица дизайна! Под таким девизом в павильонах 55 и 57 на ВДНХ стартовала VII Московская неделя интерьера и дизайна. В крупнейшем отраслевом мероприятии принимают участие более 1 200 компаний из 15 стран.

Сотни дизайнерских проектов на выставке связали 17-километровой красной нитью. Она символизирует непрерывность творческого процесса, связь, преемственность и вклад, который российские дизайнеры вносят в мировую индустрию. Участники экспозиции демонстрируют, как отечественный дизайн переосмысляет форму, пространство, цвет и функциональность, оказывая влияние на глобальные тенденции.

Впервые в рамках выставки национальные стенды организовали Венгрия и Белоруссия. Кроме того, посетители могут познакомиться с работами молодых талантов: участниками экспозиции стали более 60 студентов ведущих столичных вузов и школ дизайна.

О самых актуальных трендах в сфере интерьеров и экстерьеров узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

видеоМосква онлайнПолина Ермолаева

