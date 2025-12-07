В Москве открылась крупнейшая выставка дизайнерских игрушек Super Toys

В Доме культуры "Кристалл" на Самокатной улице проходит масштабная выставка "Super Toys. Искусство внутри", посвященная персонажному дизайну и арт-тойзам. Это самая большая в мире коллекция дизайнерских игрушек, представляющая как работы мировых брендов и художников.

В рамках выставки прошла лекция-экскурсия от коллекционера и дизайнера с 20-летним стажем Сергея Сафонова, который рассказал о создании персонажей и их уникальных историях. Посетители могут погрузиться в культуру арт-тойзов, увидеть воплощение различных образов и понять современные тренды в персонажном дизайне.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.