07 декабря, 00:30

Город

В Москве открылась крупнейшая выставка дизайнерских игрушек Super Toys

В Москве открылась крупнейшая выставка дизайнерских игрушек Super Toys

Московский зоопарк показал видео отдыхающей совы

Фестиваль "Путешествие в Рождество" стартует в Москве 12 декабря

В Москве завершились международные соревнования молодых реставраторов

В Москвариуме начали украшать аквариумы к Новому году

Москвичи начали нанимать профессиональных оформителей для украшения новогодней елки

Кондитерский холдинг Москвы отправит сладости в более чем 45 стран

Хозяйка шпица подала апелляцию после проигранного суда со столичной ветклиникой

В Москве рассказали об Едином центре поддержки участников СВО и их семей

Компании "Технополиса "Москва" инвестировали 110 млрд рублей в микроэлектронику

В Доме культуры "Кристалл" на Самокатной улице проходит масштабная выставка "Super Toys. Искусство внутри", посвященная персонажному дизайну и арт-тойзам. Это самая большая в мире коллекция дизайнерских игрушек, представляющая как работы мировых брендов и художников.

В рамках выставки прошла лекция-экскурсия от коллекционера и дизайнера с 20-летним стажем Сергея Сафонова, который рассказал о создании персонажей и их уникальных историях. Посетители могут погрузиться в культуру арт-тойзов, увидеть воплощение различных образов и понять современные тренды в персонажном дизайне.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городвыставкивидеоЕкатерина ЕфимцеваАлександра Бахтина

