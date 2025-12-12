"Новости дня": капремонт Краснопресненского путепровода завершился в Москве

Капитальный ремонт Краснопресненского путепровода завершился в Москве. Специалисты заменили асфальт на проезжей части и тротуарах, установили энергосберегающие фонари, привели в порядок лестницы и перила.

За последние 13 лет в столице отремонтировали все мостовые сооружения. Это позволило продлить срок их службы и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.

Подробнее – в программе "Новости дня".