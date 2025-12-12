Москва планирует стать одним из самых цифровых туристических направлений в мире к 2030 году. Новые решения затронут транспорт и гостиницы.

Например, отели готовятся внедрять бесконтактные сервисы и цифровые ключи, а искусственный интеллект будет анализировать потребности путешественников. Также город продолжает развивать инфраструктуру. Появляется больше парковок, выделенных полос для автобусов и электробусов.

