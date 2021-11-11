Камеры для онлайн-контроля появились на стройках Подмосковья

На стройках Московской области появляется все больше камер наблюдения. Они работают на 4 из 5 стройплощадок. С их помощью в том числе проверяют, как соблюдаются ограничения, связанные с коронавирусом. Об этом на конференции по строительному надзору рассказал министр правительства Московской области Артур Гарибян.

Он также сообщил, что в Подмосковье нет проблем с рабочей силой из-за оттока мигрантов. По его словам, трудные периоды были, но сейчас строителей в целом хватает.

Ранее некоторые СМИ писали, что подмосковным стройкам нужно еще около 80 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.