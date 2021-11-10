Свыше 14,3 тыс деревьев и кустарников высадят на участках поймы реки Чермянки

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
На двух благоустроенных участках поймы реки Чермянки в рамках реализации проекта парка "Яуза" на северо-востоке Москвы специалисты высадят свыше 14,3 тысячи деревьев и кустарников, сообщает комплекс городского хозяйства в своем телеграм-канале.
"Мероприятия по озеленению проводятся в рамках общей концепции развития парка, территорию украсят березы, ивы, липы, рябины, черемуха, яблони, клены, ели, можжевельник, боярышник, гортензия, облепиха, смородина и сирень", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
По его словам, в настоящее время на этих участках растет около 16,5 тысячи разновозрастных деревьев и 11 тысяч кустарников. Новые деревья и кустарники подбирались с учетом породного состава существующих.
Бирюков отметил, что территории в пойме реки Чермянки входят в состав парка "Яуза", который после завершения всех работ станет самым длинным экологическим парком в Европе.
Ранее сообщалось, что специалисты завершают работы по строительству здания экоцентра в парке "Яуза". Экоцентр площадью более 1,2 тысячи квадратных метров появится в пойме реки Чермянки.
В экоцентре планируется разместить интерактивные выставочные залы с мультимедийным оборудованием, кинозал для трансляции научно-популярного контента и профлабораторию.
Кроме того, там обновят голубятню. В настоящее время готов металлический каркас будущей голубятни. Специалисты приступили к ее отделке. Постройка площадью свыше 40 квадратных метров будет двухъярусной, с двойными стенами и полами из лиственницы.
Москвичам рассказали, что построят в парке "Яуза" в 2022 году
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