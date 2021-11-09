В будущем парке "Яуза" обновят голубятню

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В будущем парке "Яуза" старую голубятню заменят новой и современной постройкой. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Замруководителя столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников рассказал, что голубятню решили сохранить еще до начала благоустройства. За это выступали и местные жители.
"Но решили не оставлять старую постройку, а заменить ее новой, современной и более просторной. Она гармонично впишется в обновленное пространство парка и будет перекликаться по оформлению с экотропой и деревянными настилами", – отметил Мельников.
В настоящее время готов металлический каркас будущей голубятни. Специалисты приступили к ее отделке. Постройка площадью свыше 40 квадратных метров будет двухъярусной, с двойными стенами и полами из лиственницы.
Мельников подчеркнул, что в голубятне будут места для хранения корма и гнездования, кормушки, жердочки и лестница между этажами. На втором этаже появится вольер из сетки для выгула голубей с открывающимися створками. Работы планируют закончить в этом году.
Голубятня в этом месте существует уже почти 20 лет. Сейчас там живут около 80 птиц.
Ранее сообщалось, что специалисты завершают работы по строительству здания экоцентра в парке "Яуза". Экоцентр площадью более 1,2 тысячи квадратных метров появится в пойме реки Чермянки.
В экоцентре планируется разместить интерактивные выставочные залы с мультимедийным оборудованием, кинозал для трансляции научно-популярного контента и профлабораторию.
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