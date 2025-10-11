Специалисты начали реставрировать ресторан "Золотой колос" на ВДНХ

На ВДНХ реставрируют здание знаменитого советского ресторана "Золотой колос". Специалисты уже начали работы в обеденных залах. Там планируют восстановить потолочные розетки, панно с барельефами, а также изящную лепнину между окнами.

По словам экскурсовода Мари Чижовой, ресторан "Золотой колос" был основной банкетной площадкой, куда приглашали делегации. Он расположен в самой дальней части выставки ВДНХ. Для того, чтобы дойти до ресторана, гостям нужно было посетить полностью всю выставку, и в конце их ждал визит в "Золотой Колос".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.