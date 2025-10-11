Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 октября, 16:15

Город

Специалисты начали реставрировать ресторан "Золотой колос" на ВДНХ

Специалисты начали реставрировать ресторан "Золотой колос" на ВДНХ

Колонна мотоциклистов проехала по улицам Москвы

Международный фестиваль "Наука 0+" пройдет в Москве в 20-й раз

Столичные ярмарки выходного дня перейдут на зимний режим работы

Презентация первого в России глянцевого журнала о сельском хозяйстве прошла в Москве

Выставка кинокостюма открылась в музее "Старый Английский двор" в парке "Зарядье"

Инспекторы ГАИ проведут рейд в отношении велосипедистов и самокатчиков в Москве

Регулярный речной транспорт Москвы начали готовить к зиме

В Москве 16-летняя девушка устроила пожар, когда вскрывала сейф болгаркой из-за мошенников

Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры в Щербинке

На ВДНХ реставрируют здание знаменитого советского ресторана "Золотой колос". Специалисты уже начали работы в обеденных залах. Там планируют восстановить потолочные розетки, панно с барельефами, а также изящную лепнину между окнами.

По словам экскурсовода Мари Чижовой, ресторан "Золотой колос" был основной банкетной площадкой, куда приглашали делегации. Он расположен в самой дальней части выставки ВДНХ. Для того, чтобы дойти до ресторана, гостям нужно было посетить полностью всю выставку, и в конце их ждал визит в "Золотой Колос".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоДарья ТащинаЕлизавета Двирник

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика