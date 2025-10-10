Собянин сообщил о завершении реставрации восточного флигеля усадьбы Воронцово

В Москве завершена реставрация восточного флигеля усадьбы Воронцово. Об этом Сергей Собянин написал в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, усадьба является уникальным памятником садово-паркового искусства. Специалисты отреставрировали фасад, кровлю, стропильную систему, воссоздали завершение купола шпиля. Внутри они установили филенчатые двери, постелили наборный паркет. Также потолки украсили люстры и бра, изготовленные по историческим аналогам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.