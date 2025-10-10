Форма поиска по сайту

Новости

10 октября, 14:30

Мэр Москвы

Собянин сообщил о завершении реставрации восточного флигеля усадьбы Воронцово

Собянин: более 400 тыс услуг оказано Единым центром поддержки участников СВО

Собянин открыл завод крупномодульного домостроения в районе Внуково

Собянин: Москва поддержит инвесторов, развивающих электрозарядные станции

Собянин: поддержка станкостроения – инвестиция в будущее Москвы

"Новости дня": Собянин сообщил о завершении строительства школы в районе Свиблово

Сергей Собянин: завершено строительство современной школы в Свиблове

Собянин рассказал о развитии станкостроения и робототехники в Москве

В Москве завершена реставрация восточного флигеля усадьбы Воронцово. Об этом Сергей Собянин написал в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, усадьба является уникальным памятником садово-паркового искусства. Специалисты отреставрировали фасад, кровлю, стропильную систему, воссоздали завершение купола шпиля. Внутри они установили филенчатые двери, постелили наборный паркет. Также потолки украсили люстры и бра, изготовленные по историческим аналогам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

