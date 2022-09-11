В Москве работает свыше 3 тыс промышленных предприятий

В столице работает свыше трех тысяч промышленных предприятий. В городе выпускают лифты, самолеты, роботов.

Фраза "Сделано в Москве" уже стала знаком качества. А товары отправляют в 186 стран мира.

Что еще интересного производят? И как попасть на экскурсии по столичным заводам? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.