Концерт телеканала Москва 24 в честь Дня города. Прямой эфир

На Тверской улице проходит праздничный концерт в честь 875-летия Москвы.

Поздравить москвичей и гостей столицы на сцену выйдут певица Виктория Дайнеко и группа "Фабрика".

Концерт организован телеканалом Москва 24 при поддержке платежной системы "Мир".

Наши зрители также могут смотреть и обсуждать выступление артистов в соцсети "ВКонтакте".

Фестиваль в честь дня рождения города стартовал в пятницу, 9 сентября, и продлится до воскресенья, 11 сентября.

Во всех округах и районах Москвы в общей сложности пройдет около 200 крупных праздничных мероприятий. Взрослые и дети смогут принять участие в мастер-классах, соревнованиях и экскурсиях, послушать классическую и современную музыку, посетить бесплатные выставки и посмотреть перформансы.

Улицы города украсили 4,5 тысячи инсталляций и праздничная подсветка.

В День города, 10 сентября, на ВДНХ состоялось торжественное открытие самого большого в Европе колеса обозрения "Солнце Москвы". Его высота составляет 140 метров.