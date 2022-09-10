Поток посетителей колеса обозрения "Солнце Москвы" решили перераспределить

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Для исключения нештатных ситуаций было принято решение о перераспределении потоков посетителей колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ на другие дни. Об этом сообщили в дирекции аттракциона.
"Наплыв посетителей начался еще до открытия аттракциона. Около 18:00 стало понятно, что при таком количестве желающих могут возникнуть нештатные ситуации, может нарушиться логистика работы по комфортному и безопасному приему наших гостей", – сообщил представитель управляющей компании "Солнца Москвы".
Он подчеркнул, что главной целью принятого решения стали комфорт и безопасность гостей аттракциона.
10 сентября Владимир Путин и Сергей Собянин открыли колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ. Церемония открытия прошла в режиме видео-конференц-связи.
В этот же день сотрудники столичного ЗАГСа провели первую церемонию бракосочетания на открытии крупнейшего колеса обозрения в Европе "Солнце Москвы" на ВДНХ. Церемония состоялась на высоте 140 метров.
Она прошла в стеклянной кабине с прозрачным полом во время движения. Молодожены вошли в кабину первыми. Гости пары совершили посадку в следующую кабину, откуда могли наблюдать за ходом церемонии.
Колесо обозрения "Солнце Москвы" запустили на ВДНХ
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