Поток посетителей колеса обозрения "Солнце Москвы" решили перераспределить

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Для исключения нештатных ситуаций было принято решение о перераспределении потоков посетителей колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ на другие дни. Об этом сообщили в дирекции аттракциона.

"Наплыв посетителей начался еще до открытия аттракциона. Около 18:00 стало понятно, что при таком количестве желающих могут возникнуть нештатные ситуации, может нарушиться логистика работы по комфортному и безопасному приему наших гостей", – сообщил представитель управляющей компании "Солнца Москвы".

Он подчеркнул, что главной целью принятого решения стали комфорт и безопасность гостей аттракциона.

10 сентября Владимир Путин и Сергей Собянин открыли колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ. Церемония открытия прошла в режиме видео-конференц-связи.

В этот же день сотрудники столичного ЗАГСа провели первую церемонию бракосочетания на открытии крупнейшего колеса обозрения в Европе "Солнце Москвы" на ВДНХ. Церемония состоялась на высоте 140 метров.

Она прошла в стеклянной кабине с прозрачным полом во время движения. Молодожены вошли в кабину первыми. Гости пары совершили посадку в следующую кабину, откуда могли наблюдать за ходом церемонии.

