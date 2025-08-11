Новости градостроительного комплекса Москвы

Форма поиска по сайту

11 августа, 14:30

Правила пользования каршерингом изменятся в Москве с 1 сентября

Полиция задержала в Москве группу мошенников за навязывание медуслуг

Собянин: 38 социальных объектов введено в Москве с начала 2025 года

Депо "Столбово" открыли в Коммунарке в преддверии Дня строителя

Сразу несколько транспортных объектов открыли в ТиНАО

"Атмосфера": облачная погода и дождь ожидаются в Москве 9 августа

День физкультурника отметят на 14 столичных площадках

Депо "Столбово" открылось в Коммунарке

Синоптик спрогнозировал прохладные ночи в Москве

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Продолжается строительство улично-дорожной сети от МСД до Юрловского проезда, сообщил Сергей Собянин. Построят почти 6 километров новых дорог, 5 подземных пешеходных переходов, обновят и проложат 95,5 километра коммуникаций. Работы выполнены почти на 70%, а закончить их планируется до конца года.

"Проекты комплексного развития территорий способствуют не только формированию в столице привлекательной жилой застройки, но и созданию на бывших депрессивных площадках новых высокотехнологичных производств. Например, научно-производственную инфраструктуру для размещения технопарка построят в районе Марьино в ЮВАО. Инвестиции в проект оцениваются в 13,7 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 505,7 миллиона рублей. В результате будет создано более тысячи рабочих мест", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В Краснопахорском районе формируется современный промышленный кластер по производству продуктов питания. Город возведет комплекс объектов транспортной и инженерной инфраструктуры для его обслуживания.

