Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Продолжается строительство улично-дорожной сети от МСД до Юрловского проезда, сообщил Сергей Собянин. Построят почти 6 километров новых дорог, 5 подземных пешеходных переходов, обновят и проложат 95,5 километра коммуникаций. Работы выполнены почти на 70%, а закончить их планируется до конца года.

"Проекты комплексного развития территорий способствуют не только формированию в столице привлекательной жилой застройки, но и созданию на бывших депрессивных площадках новых высокотехнологичных производств. Например, научно-производственную инфраструктуру для размещения технопарка построят в районе Марьино в ЮВАО. Инвестиции в проект оцениваются в 13,7 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 505,7 миллиона рублей. В результате будет создано более тысячи рабочих мест", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В Краснопахорском районе формируется современный промышленный кластер по производству продуктов питания. Город возведет комплекс объектов транспортной и инженерной инфраструктуры для его обслуживания.