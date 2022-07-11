VIII сезон медиафестиваля "Твоя Москва" пройдет в столице с 16 по 31 июля

Москва Медиа приглашает самых талантливых в "Музеон". В эту субботу, 16 июля, в парке искусств стартует восьмой сезон городского интерактивного информационного медиафестиваля "Твоя Москва". Продлится он до конца месяца. А до 22 июля можно попытать удачу в творческом конкурсе.

За годы проекта "Твоя Москва" в нем приняло участие более тысячи москвичей из разных сфер. Победители прошли стажировку на нашем телеканале, а также радиостанции Москва FM и новостном портале m24.ru. Кто-то из них, освоив новые навыки и знания, получил приглашение работать в медиахолдинге.

В этом году конкурсная тема фестиваля: "Твоя Москва – время новых". Участникам нужно прислать не более двух фоторабот о том, как менялась столица в последние 10 лет. Снимки покажут на медиафестивале, на телеканале Москва 24 и в соцсетях.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.