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11 июня, 21:45

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Исторический фестиваль "Времена и эпохи" стартовал в Москве

Исторический фестиваль "Времена и эпохи" стартовал в Москве

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11 июня в Москве начался исторический фестиваль "Времена и эпохи". Москвичи и гости столицы получили возможность совершить путешествие во времени, чтобы прочувствовать атмосферу ключевых исторических событий России и мира. Для их воссоздания привлекли более двух тысяч реконструкторов из 12 стран.

Площадки фестиваля расположились в одиннадцати столичных парках, а также на Бульварном кольце. Каждая из них посвящена отдельной исторической эпохе: от античного Рима и Древней Руси до Великой Отечественной войны.

Стартовал фестиваль на самой масштабной площадке – ландшафтном парке "Митино". Здесь зрители смогли погрузиться во времена противостояния между императорами Наполеоном и Александром I.

Ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева выяснила, как был устроен быт французских и русских солдат, а также увидела реконструкцию сражения под Шенграбеном.

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Сюжет: Лето в Москве
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