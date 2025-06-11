Исторический фестиваль "Времена и эпохи" стартовал в Москве

11 июня в Москве начался исторический фестиваль "Времена и эпохи". Москвичи и гости столицы получили возможность совершить путешествие во времени, чтобы прочувствовать атмосферу ключевых исторических событий России и мира. Для их воссоздания привлекли более двух тысяч реконструкторов из 12 стран.

Площадки фестиваля расположились в одиннадцати столичных парках, а также на Бульварном кольце. Каждая из них посвящена отдельной исторической эпохе: от античного Рима и Древней Руси до Великой Отечественной войны.

Стартовал фестиваль на самой масштабной площадке – ландшафтном парке "Митино". Здесь зрители смогли погрузиться во времена противостояния между императорами Наполеоном и Александром I.

Ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева выяснила, как был устроен быт французских и русских солдат, а также увидела реконструкцию сражения под Шенграбеном.