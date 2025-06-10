Сокровища Гохрана России представили в Петровском путевом дворце

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Выставка Гохрана России впервые открылась в Петровском путевом дворце, передает портал мэра и правительства Москвы.

До 14 июня посетители выставки смогут увидеть шедевры ювелирного искусства современности.

Гохран как уникальная организация, которая собирает, исследует и хранит драгоценные металлы и камни России, была основана в 1920 году. Как рассказала куратор выставки, главный эксперт-искусствовед Гохрана России Вероника Волдаева, организация изучает не только памятники искусства, но и материалы в их природном и ограненном состоянии. Она отметила, что в России собрана редкая коллекция золотых, платиновых и серебряных самородков.

В экспериментальной лаборатории организации работают мастера-ювелиры, которые создают украшения, а также реставрируют их. Например, специалисты уже восстановили большую императорскую и малую императорскую короны, скипетр и державу.

"Эти памятники всемирно известны. И есть здесь необыкновенная красота: на мой взгляд, одна из самых прекрасных диадем среди тех, которые принадлежали императрице Марии Федоровне. В этой диадеме венчались русские великие княгини и княжны. Конечно, это шедевры ювелирного искусства. Они сегодня радуют каждого, кто переступает порог Московского Кремля и выставки "Алмазный фонд", – сказала Волдаева.

Ювелирный конкурс Гохрана "Россия. XXI век" проводится уже 25 лет. В 2025 году в нем поучаствовали свыше 400 авторов из 120 населенных пунктов, в том числе городов. Победители этого конкурса получают право представлять свои работы на выставке "Алмазный фонд". В этом году жюри выделили поэтические образы в работах конкурсантов. Например, кольцо мастера Ивана Тесли, созданное по эскизам и дизайну Марии Ефимовой, покорило экспертов отражение внутренней красоты. Волдаева рассказала, что оно выполнено из золота и титана, содержит в себе турмалин Параиба и бриллианты.

Кроме того, мастер Александр Синицын представил комплект "Облако" из перламутра, а Акон Овсепян – украшение с бриллиантами "Ветер перемен". Ювелир Ильгиз Фазулзянов создал брошь "Хризантема" из золота и цаворитов.

В свою очередь, руководитель городского экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев рассказал, что в настоящее время Петровский путевой дворец стал точкой пересечения сохраненного архитектурного ансамбля, интересной выставки, культурных событий и открытости.

Дворец был спроектирован архитектором Матвеем Казаковым в 1770-х годах. В этом здании останавливалась Екатерина II перед дальними путешествиями. А также здесь же находился Наполеон Бонапарт. В XX веке здание комплекса было холерным госпиталем, лазаретом. Позже оно превратилось во Дворец Красной авиации. Также когда-то в нем размещалась Военно-воздушная инженерная академия имени профессора Н. Е. Жуковского.

Клюев также рассказал, что к концу 1990-х годов здание пришло в упадок. Из-за этого детали интерьеров и многие конструкции были утрачены или повреждены. Он отметил, что власти Москвы решили спасти дворец и провести в нем сложную научную реставрацию.

В настоящее время в Петровском путевом дворце проходят торжественные приемы, совещания, детские новогодние елки, экскурсии.

"Очень приятно, что как раз сейчас сюда можно попасть просто по входным билетам на выставку. Огромная благодарность коллегам из правительства Москвы за то, что они готовы в свое здание официальных церемоний приглашать москвичей и гостей города. И не могу не присоединиться к этому приглашению", – заключил Клюев.

Ранее сообщалось, что в Музее Москвы в День России, 12 июня, состоится спецпоказ кинофильма "Самозванцы", после которого можно будет принять участие в публичном обсуждении фильма. На встрече гости узнают, как менялся сценарий в процессе работы с историческими материалами двух эпох.

Кроме того, до сеанса все желающие могут посетить экскурсию по выставке "История Москвы". Часть экспозиции посвящена периоду Смуты.

