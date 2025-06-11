Очереди к Мавзолею Ленина выросли перед его закрытием на реставрацию

На Красной площади выстроились сотни людей, желающих попасть в Мавзолей Ленина. Причиной ажиотажа стало грядущее закрытие памятника на реставрацию. Многие стремятся увидеть его до начала работ, чтобы потом сравнить с обновленным видом.

По словам экскурсоводов, в очереди в основном приезжие – для многих мавзолей остается важной исторической точкой первого визита в столицу. Представители КПРФ отмечают, что здание имеет глубокое символическое значение, ассоциируясь с эпохой побед и достижений советского времени.

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