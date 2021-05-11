На территории МГУ открыли студенческий коворкинг

В столице высадили деревья на "Аллее студентов", а также открыли студенческий коворкинг. Мероприятие прошло возле одного из самых старых общежитий Московского Государственного университета. Сейчас там проживает 3 000 студентов.

На встрече с ними выступил специалист из Российской академии наук, главный детский онколог-гематолог Александр Румянцев. Он рассказал, что МГУ одним из первых организовал на своей базе медицинские факультеты, а также объяснил, чем они отличаются от медвузов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.