Специалисты МОЭК устраняют утечку горячей воды на улице Хачатуряна в Москве

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На улице Хачатуряна в Москве произошла утечка на тепловой сети. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ПАО "МОЭК".

В организации добавили, что горячая вода залила проезжую часть.

"Утечка на тепловой сети по адресу улица Хачатуряна, 12, локализована. Место вытекания огорожено, на месте работает ремонтная бригада ПАО "МОЭК", – говорится в сообщении.

Собеседник агентства подчеркнул, что отключений потребителей нет.

Ранее стало известно, что горячая вода залила детскую площадку на Большой Академической улице. Ремонтная бригада оперативно прибыла на место, так что удалось избежать отключения отопления в расположенных поблизости зданиях.