На Курбан-байрам будут организованы онлайн-трансляции из мечетей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В мечетях столицы в честь мусульманского праздника Ураза-байрама 13 мая будут организованы онлайн-трансляции праздничных молитв. Как сообщил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков, религиозные мероприятия на открытых площадках проводить не планируют.
"В городе продолжает действовать введенный указом мэра запрет на проведение массовых мероприятий, поэтому в этот день не будут проводиться молитвы во дворах, на улицах и других открытых площадках. Отмечу, что из мечетей будет организована онлайн-трансляция", – пояснил он.
Онлайн-трансляции из мечетей столицы покажут в прямом эфире на телеканалах и сайтах религиозных организаций, а также в соцсетях. Верующим мусульманам рекомендуется провести праздник дома и не подвергать здоровье и жизнь опасному риску, а также здоровье и жизнь своих близких и всех окружающих людей.
Ранее глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков объявил 13 мая нерабочим днем в республике в честь мусульманского праздника Ураза-байрам.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: