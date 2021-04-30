На Курбан-байрам будут организованы онлайн-трансляции из мечетей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В мечетях столицы в честь мусульманского праздника Ураза-байрама 13 мая будут организованы онлайн-трансляции праздничных молитв. Как сообщил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков, религиозные мероприятия на открытых площадках проводить не планируют.

"В городе продолжает действовать введенный указом мэра запрет на проведение массовых мероприятий, поэтому в этот день не будут проводиться молитвы во дворах, на улицах и других открытых площадках. Отмечу, что из мечетей будет организована онлайн-трансляция", – пояснил он.

Онлайн-трансляции из мечетей столицы покажут в прямом эфире на телеканалах и сайтах религиозных организаций, а также в соцсетях. Верующим мусульманам рекомендуется провести праздник дома и не подвергать здоровье и жизнь опасному риску, а также здоровье и жизнь своих близких и всех окружающих людей.

Ранее глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков объявил 13 мая нерабочим днем в республике в честь мусульманского праздника Ураза-байрам.